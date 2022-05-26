Валютный рынок в условиях войны: день 92-й

В четверг 26 мая работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, во вторник 24 мая общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте вырос на 42,7 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 471,86 млн долларов. Почти все операции в этот день прошли в долларах США; в евро операций было всего на 0,18 млн долларов в эквиваленте.

По данным Нацбанка, 24 мая объем заявок на продажу валюты от клиентов был меньше, чем объем заявок на покупку на 180,7 млн долларов: на 283,8 млн долларов было подано заявок на покупку и на 103,1 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).



На межбанковском валютном рынке также периодически совершаются операции в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:00 сегодняшнего дня евро покупают по 31,3573 гривен, а продают по 31,6709 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 26 мая вырос на 6890,5 млн и составил 52 315,5 млн гривен.

На наличном валютном рынке продолжаются резкие колебания. Вчера в обед, после того, как ценник в столице опустился на продаже до 35,60-35,70 гривен, доллар резко пошел вверх. И сегодня в первой половине дня вырос до 36,70-36,90 гривен. Но желающих покупать по такой цене оказалось немного, поэтому уже к обеденному перерыву оптовые обменные пункты снизили цену до 36,45-36,50 гривен. Конкуренция в виде наконец-то заработавших банков приносит результаты: больше мест, где можно купить и сдать валюту, и это удерживает рынок от слишком сильных движений.

Евро на FOREX после вчерашнего снижения снова идет вверх и к моменту написания статьи поднялся до отметки 1,0722 доллара. Цена наличного евро в Украине движется синхронно с долларом: вчера после обеда она пошла вверх, в результате утром в Киеве евро продавали по 39,10-39,20 гривен. Но уже к обеду начала снижаться, и сейчас евро реально купить по 38,80-38,90 гривен.

Подобные резкие колебания курса наличной валюты происходят по всей Украине, что приводит к сильным перекосам между ценами в разных городах.

Российский рубль опять падает. С 56 руб/$ он обвалился до 64 руб/$.

На криптовалютном рынке цена﻿ на биткоин опустилась до $28877 за монету. Это почти на 1000$ дешевле, чем вчера в это же время. Колебания в диапазоне 28800-30800 долларов продолжаются уже почти две недели. Аналитики отмечают, что попытки биткоина вырасти становятся все слабее и допускают, что его цена может снизиться к 28000 долларов или даже сильнее перед тем, как снова пойдет вверх.