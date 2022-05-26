Данилов: следующие несколько недель будут очень тяжелыми

У российских оккупантов пока еще остается много оружия. Поэтому следующие несколько недель войны будут очень тяжелыми.﻿ Об этом написал в своем Twitter секретарь СНБО Алексей Данилов.

"У врага еще остается большое количество оружия. Следующие несколько недель будут очень сложными" , – написал Данилов.

Он отметил, что Россия изменила тактику, сосредоточив войска и атакуя территории Донецкой и Луганской областей, и планируя выйти на их административные границы.

✅ The enemy still has many weapons. The next few weeks will be very difficult.



✅ russia has changed tactics, concentrating troops and attacking the territories of Donetsk and Luhansk regions, planning to reach their admin.borders. It’s wrong to underestimate the enemy’s power. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) May 26, 2022

"Неправильно недооценивать силу врага. Стратегические планы России остаются неизменными – уничтожить Украину как государство. Чтобы угроза нашей независимости, существованию нашего государства никогда со стороны РФ больше не возникала, мы должны уничтожить "вторую армию" мира" , – написал Данилов.

Он также добавил, что ﻿подвиг защитников Мариуполя и "Азовстали" войдет в историю.