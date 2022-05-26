Данилов: следующие несколько недель будут очень тяжелыми
У российских оккупантов пока еще остается много оружия. Поэтому следующие несколько недель войны будут очень тяжелыми. Об этом написал в своем Twitter секретарь СНБО Алексей Данилов.
"У врага еще остается большое количество оружия. Следующие несколько недель будут очень сложными", – написал Данилов.
Он отметил, что Россия изменила тактику, сосредоточив войска и атакуя территории Донецкой и Луганской областей, и планируя выйти на их административные границы.
"Неправильно недооценивать силу врага. Стратегические планы России остаются неизменными – уничтожить Украину как государство. Чтобы угроза нашей независимости, существованию нашего государства никогда со стороны РФ больше не возникала, мы должны уничтожить "вторую армию" мира", – написал Данилов.
Он также добавил, что подвиг защитников Мариуполя и "Азовстали" войдет в историю.