Данилов: следующие несколько недель будут очень тяжелыми

Данилов: следующие несколько недель будут очень тяжелыми
Фото: facebook.com/rnbou

У российских оккупантов пока еще остается много оружия. Поэтому следующие несколько недель войны будут очень тяжелыми.﻿ Об этом написал в своем Twitter секретарь СНБО Алексей Данилов.

"У врага еще остается большое количество оружия. Следующие несколько недель будут очень сложными", – написал Данилов.

Он отметил, что Россия изменила тактику, сосредоточив войска и атакуя территории Донецкой и Луганской областей, и планируя выйти на их административные границы.

"Неправильно недооценивать силу врага. Стратегические планы России остаются неизменными – уничтожить Украину как государство. Чтобы угроза нашей независимости, существованию нашего государства никогда со стороны РФ больше не возникала, мы должны уничтожить "вторую армию" мира", – написал Данилов.

Он также добавил, что ﻿подвиг защитников Мариуполя и "Азовстали" войдет в историю.

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