СБУ: российские командиры лгут Москве о "победах" в Украине

Командиры российской армии передают в Москву ложную информацию о якобы «победах» в Украине. Об этом свидетельствуют перехваченные СБУ разговоры оккупантов, сообщает Укринформ.

"Оккупанты несут на войне сокрушительные потери, но продолжают отчитываться в кремль о своих «успехах». Например, о «взятии» с. Долгенькое Изюмского района на Харьковщине. Захватчики отчитались о его захвате еще в конце апреля. Хотя на самом деле село находится под контролем украинских защитников, и за него до сих пор идут бои" , - отмечают в спецслужбе﻿.

Перехваченный разговор оккупанта с его матерью свидетельствует, что о взятии села Долгенькое российские захватчики сообщали своему командованию еще три недели назад.

«Понимаешь, в чем прикол? Тут же были разборки: мы если типа Долгенькое не берём, на комдива две, вот три уголовки сейчас висит, его сажают. И всё! А смысл в том, что Долгенькое ещё 3 недели назад же доложили, что мы его взяли. А мы, вон, за него воюем» , – рассказывает российский захватчик.

В СБУ отметили, что сейчас враг активно обстреливает якобы «взятое» Долгенькое и соседние села из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. ВСУ дают достойный отпор оккупантам.