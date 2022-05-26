Данилов рассказал о тайном заседании СНБО по защите юга

Украина начала готовиться к защите южных областей в случае нападения России еще летом 2021 года Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "24 каналу".

По его словам, летом 2021 года состоялось заседание СНБО непосредственно касательно обороны Херсонской, Запорожской, Донецкой и Николаевской областей, а также по подготовке КПВВ на админгранице с Крымом. В декабре привлеченные к этому вопросу инстанции отчитывались о выполнении поставленных перед ними задач.

Данілов отметил, что соответствующим вопросом должны заняться уже после войны.