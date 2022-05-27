Живицкий: ночь в Сумской области снова была неспокойной

В Сумской области ночь с 26 по 27 мая не прошла тихо. Российские войска со своей территории снова вели артиллерийский и минометный огонь. Об этом на своем официальном Телеграм-канале﻿ сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"С 4:30 утра каждые полчаса раздавались выстрелы из миномета по территории Шосткинского района. Повреждены частные дома мирных жителей в окрестностях Середино-Буды", – написал глава ОВА.

Также он сообщил, что снова была обстреляна Белопольская община.