Живицкий: ночь в Сумской области снова была неспокойной
В Сумской области ночь с 26 по 27 мая не прошла тихо. Российские войска со своей территории снова вели артиллерийский и минометный огонь. Об этом на своем официальном Телеграм-канале сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"С 4:30 утра каждые полчаса раздавались выстрелы из миномета по территории Шосткинского района. Повреждены частные дома мирных жителей в окрестностях Середино-Буды", – написал глава ОВА.
Также он сообщил, что снова была обстреляна Белопольская община.
"В полседьмого утра окрестности села Старые Вырки Белопольской общины Сумского района обстреляли из САУ. Враг бил со своей территории. Пострадавших нет", – отметил Живицкий.