Валютный рынок в условиях войны: день 93-й

В пятницу 27 мая работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в среду 25 мая общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте снизился более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 197,66 млн долларов. Почти все операции в этот день прошли в долларах США; в евро операций было всего на 1,21 млн долларов в эквиваленте.

По данным Нацбанка, 25 мая объем заявок на продажу валюты от клиентов был меньше, чем объем заявок на покупку на 110,7 млн долларов: на 118,7 млн долларов было подано заявок на покупку и на 229,4 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).



На межбанковском валютном рынке также периодически совершаются операции в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 13:30 сегодняшнего дня евро покупают по 31,3469 гривен, а продают по 31,6604 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 27 мая вырос на 1311,3 млн и составил 53 626,8 млн гривен.

На наличном валютном рынке – некоторая стабилизация. После резких колебаний, наблюдавшихся последние дни, курс доллара, похоже, нащупал уровень, удовлетворяющий все стороны. По сравнению со вчерашним днем он почти не изменился. Так, в столице вчера в это же время доллар продавали по 36,45-36,50 гривен, сегодня – по 36,45-36,60 гривен. В Днепре доллар продают по 36,60-36,70 гривен, в Черкассах – по 36,65 гривен, в Полтаве – по 36,80 гривен. На Западной Украине доллар традиционно дешевле: так, в Ровно его можно купить по 36,40, а в Луцке – по 36,35 гривен.

Евро на FOREX утром попытался продолжить вчерашний рост и поднялся до отметки 1,0765 доллара, но не смог удержаться и упал почти на 60 пунктов. Евро несколько подорожал по сравнению со вчерашним днем: сказался рост на FOREX. Если вчера в обед киевские оптовые обменные пункты продавали его по 38,80-38,90 гривен, то сегодня – уже по 39,00-39,20 гривен.



Российский рубль сегодня продолжил начавшееся вчера падение и достиг 67,50 руб/$.

Биткоин вчера после обеда попал под волну распродаж: его цена на популярной бирже Binance﻿ опускалась до $28019,56 за монету. Низкие цены привлекли покупателей, которые вызвали коррекцию до $29787,69, но даже до 30000 дойти не удалось. В настоящее время биткоин торгуется в диапазоне $28600-29300. При этом спрос на криптовалюту №1 сохраняется. Крупный ордер на покупку стоит на уровне $28650.