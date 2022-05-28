На портале "Дія" появилась новая услуга для бизнеса

На портале "Дія" предприниматели могут воспользоваться новой услугой - "єДекларація". Это документ, который на время военного положения заменит 374 вида разрешительных документов, необходимых для работы предпринимателей, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отметили в Минцифре, подать "єДекларацію" в "Дії" можно за несколько кликов, ведь она не требует рассмотрения чиновником. И сразу можно начать работать.

"Теперь не нужно собирать кучи бумажных документов и идти в органы власти, чтобы получить разрешительные документы - оформление єДекларації в Дії займет не более 3 минут и полностью бесплатно" , - говорится в сообщении.

Например, чтобы открыть аптеку, теперь не нужно ходить десятками кабинетов, получать заключение и регистрировать противопожарную декларацию, ждать 10 дней лицензию на право розничной торговли лекарственными средствами - достаточно просто подать єДеклараціїю в Дії.

Подать "єДекларацію" могут:

предприниматели, у которых закончился срок действия разрешительных документов до начала военного положения,

предприниматели, планирующие вести деятельность, для которой необходима лицензия,

предприниматели, которые в условиях войны изменили вид деятельности и начинают вести деятельность, для которой нужна лицензия.

Как подать "єДекларацію" в Дії:

авторизуйтесь на портале diia.gov.ua с помощью электронной подписи,

заполните онлайн-форму, укажите, где планируете работать, и выберите разрешительный документ, который вам нужен,

подпишите сформированную декларацию электронной подписью.

Услуга реализована Минцифрой совместно с Минэкономики и Офисом эффективного регулирования BRDO.