Офис генпрокурора: украинец, информировавший врага о позициях ВСУ, получил 15 лет тюрьмы

Суд признал виновным в государственной измене жителя Макеевки Донецкой области, корректировавшего ведение огня по Харькову. Подсудимый получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

"Прокуроры в суде доказали, что гражданин оправдывал военную агрессию РФ против Украины. Предоставлял информацию о расположении военных объектов ВСУ в Харькове, в результате чего они были обстреляны артснарядами" , — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

По данным следствия, фигурант начал сотрудничество с оккупантами с записи видеообращения, в котором критиковал государственные власти Украины и оправдывал военное вторжение РФ. Впоследствии это видео использовал в новостях пропагандистский телеканал "Russia Today".

Мужчина был в Ужгороде, куда он переехал для дальнейшего выполнения преступных приказов российского куратора и сбора данных об объектах критической инфраструктуры.

Напомним, накануне контрразведка Службы безопасности Украины задержала участника российской агентурной сети, корректировавшего обстрелы Львова.