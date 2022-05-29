Polskie Radio: Польша предоставит Украине 18 самоходных гаубиц

Украина получит из Польши 18 единиц современных самоходных гаубиц KRAB. Речь идет об оборудовании для трех артиллерийских дивизионов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Polskie Radio.

Польские военные уже обучили сто украинских артиллеристов обращению с пушечными гаубицами KRAB. Теперь в распоряжении ВСУ не менее 24 западных самоходных пушечных установок.

Шесть единиц оборудования аналогичного типа под названием "Цезарь" были переданы Францией.

В свою очередь, Германия и Нидерланды заявили о передаче в общей сложности 12 единиц, однако Берлин объясняет, что обучение экипажей управлению своими Panzerhaubitzen 2000 еще продолжается и дата, когда техника поступит в Украину, неизвестна.

Самоходные гаубицы KRAB - это оборудование, которое уже несколько лет находится на вооружении польской армии. Гаубицы производятся компанией Huta Stalowa Wola. Гусеничное шасси изготовлено по корейской лицензии, а 155-мм пушка является модификацией британского вооружения. Максимальная дальность стрельбы составляет 40 км с базовыми боеприпасами. KRAB может стрелять 6 раз в минуту.

Напомним, Чехия намерена предоставить Украине до 30 млн долларов военной помощи.