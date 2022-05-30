Спикер ОВА: по Одесской области нанесли два ракетных удара
Ночью и на рассвете 30 мая по Одесской области российские войска нанесли два ракетных удара. Одну ракету уничтожили силы ПВО. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Ночью и на рассвете по Одесщине враг вновь нанес 2 ракетных удара. Отчаянно продолжая разрушать неработающий мост через Днестровский лиман, рашисты попали в ту самую разбитую ранее колею", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ударной волной повреждено несколько частных домов, пострадавших среди населения нет.
Одна ракета сбита силами ПВО.
"Подразделением зенитных ракетных войск воздушного командования "Юг" была обнаружена и уничтожена крылатая ракета типа "Х", выпущенная российским стратегическим бомбардировщиком по направлению Черного моря по Одесщине", - сообщил Братчук.