Спикер ОВА: по Одесской области нанесли два ракетных удара

Ночью и на рассвете 30 мая по Одесской области российские войска нанесли два ракетных удара. Одну ракету уничтожили силы ПВО. Об этом сообщил﻿ спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Ночью и на рассвете по Одесщине враг вновь нанес 2 ракетных удара. Отчаянно продолжая разрушать неработающий мост через Днестровский лиман, рашисты попали в ту самую разбитую ранее колею" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что ударной волной повреждено несколько частных домов, пострадавших среди населения нет.

Одна ракета сбита силами ПВО.