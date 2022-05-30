"Новая почта" ввела фиксированный тариф – что можно отправить за 45 грн

"Новая почта" напомнила о еще одном изменении в тарифах, а именно – стоимости доставки документов, сообщает Сегодня.

Итак, с 23 мая отправка документов стоит 45 грн, в услугу входит – доставка их в любое работающее отделение или почтомат (в независимости от расстояния), а также в тариф включен любой из видов конвертов.

Другие изменения в тарифах

Кроме этого, за доставку на почтомат придется заплатить 50 гривен, туда можно отправлять документы и посылки весом до 20 кг на любой адрес.

"Новая почта" уменьшила количество категорий по весу до трех позиций:

малая (до 2 кг) – 60 грн;

средняя (до 10 кг) – 80 грн;

большая (до 30 кг) – 120 грн.

За доставку в села компания установила фиксированную доплату 20 грн к любому тарифу, также в него теперь автоматически входит оценочная стоимость для посылок до 500 грн и на цену отправки это не повлияет.