"Новая почта" ввела фиксированный тариф – что можно отправить за 45 грн
"Новая почта" напомнила о еще одном изменении в тарифах, а именно – стоимости доставки документов, сообщает Сегодня.
Итак, с 23 мая отправка документов стоит 45 грн, в услугу входит – доставка их в любое работающее отделение или почтомат (в независимости от расстояния), а также в тариф включен любой из видов конвертов.
Другие изменения в тарифах
Кроме этого, за доставку на почтомат придется заплатить 50 гривен, туда можно отправлять документы и посылки весом до 20 кг на любой адрес.
"Новая почта" уменьшила количество категорий по весу до трех позиций:
- малая (до 2 кг) – 60 грн;
- средняя (до 10 кг) – 80 грн;
- большая (до 30 кг) – 120 грн.
За доставку в села компания установила фиксированную доплату 20 грн к любому тарифу, также в него теперь автоматически входит оценочная стоимость для посылок до 500 грн и на цену отправки это не повлияет.