Валютный рынок в условиях войны: день 96-й

В понедельник 30 мая работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в четверг 26 мая общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте вырос на 25,54 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 223,20 млн долларов. Почти все операции в этот день прошли в долларах США; в евро операций было всего на 0,34 млн долларов в эквиваленте.

По данным Нацбанка, 26 мая объем заявок на продажу валюты от клиентов был меньше, чем объем заявок на покупку на 138,4 млн долларов: на 116,6 млн долларов было подано заявок на покупку и на 255,1 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

На межбанковском валютном рынке также периодически совершаются операции в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 13:00 сегодняшнего дня евро покупают по 31,4951 гривен, а продают по 31,8101 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 30 мая снизился на 9192,8 млн и составил 44 433,9 млн гривен.

Наличный доллар в Украине опять дешевеет. К обеду понедельника ценник на продажу наличного «американца» в Киеве опустился до 36,05-36,10 гривен. Подешевел доллар и в других городах. В Днепре состоянием на 12:30 его продавали по 36,30 гривен, в Хмельницком и Ровно – по 36,05, а в Ивано-Франковске – по 35,95 гривен. Впрочем, к моменту написания статьи мы получаем сообщения, что наблюдается рост спроса, и ценники прекратили снижение.

Евро на FOREX утром понедельника попытался продолжить вчерашний рост и поднялся до отметки 1,0770 доллара. Наличный евро подешевел синхронно с долларом. Если в прошлую пятницу киевские оптовые обменные пункты продавали его по 39,00-39,20 гривен, то сегодня – уже по 38,60-38,80 гривен.

Российский рубль опять укрепляется к доллару: USD/RUB к обеду понедельника опустился до 61 руб/$.

Цена биткоина опять идет вверх. Сегодня на популярной бирже Binance﻿ он подорожал до 30928,71$ за монету. Биткойн торгуется в коридоре 28000-31000$ за монету с 13 мая. Пробиться выше, несмотря на все старания покупателей, пока не удается.