Гайдай: часть Северодонецка находится под контролем российских войск
Часть Северодонецка Луганской области находится под контролем российских оккупантов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщает Новое время.
"Часть Северодонецка под контролем россиян. Риска окружения города — нет‼ Продолжаются уличные бои в Северодонецке, наши защитники пытаются выбить орков до окраин. Свободно чувствовать себя в областном центре могут только российские трупы", — сказал он.
По словам главы ОВА, войска РФ собираются зачищать территорию вокруг Северодонецка. На села Сиротино и Боровское бросают около батальона солдат, подтягивают туда тяжелую технику.
"Проще говоря — собираются мародерить и заметать следы, разрушая и убивая мирное население", — добавил он.
Гайдай уточнил, что вся территория свободной Луганской области находится под постоянными обстрелами.
Трассу Лисичанск-Бахмут противник не контролирует, но плотно обстреливает.
30 мая войска РФ продвинулись вглубь Северодонецка, в городе начались уличные бои.
Перед этим глава Северодонецкой районной администрации Роман Власенко заявил, что российские оккупанты контролируют полосу около 100 метров в городе.
Утром 31 мая Гайдай сообщил, что штурм Северодонецка продолжается без остановки, идут уличные бои. Районы, где продолжаются уличные бои в Северодонецке трудно обследовать, поэтому количество жертв там неизвестно