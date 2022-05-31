Генштаб: армия РФ потеряла в войне против Украины 30,5 тысяч солдат

Генштаб: армия РФ потеряла в войне против Украины 30,5 тысяч солдат
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 31 мая ориентировочно составили:

  • личного состава – около 30 500 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1358 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3302 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 649 (+6) ед,
  • РСЗО - 207 (+2) ед,
  • средств ПВО – 93 (+0) ед,
  • самолетов – 208 (+1) ед,
  • вертолетов – 174 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 515 (+8),
  • крылатых ракет – 120 (+2),
  • кораблей /катеров - 13(+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2275 (+11) ед,
  • специальной техники – 48 (+0).

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Криворожском и Запорожском направлениях.

Данные уточняются.

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