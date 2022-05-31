Генштаб: армия РФ потеряла в войне против Украины 30,5 тысяч солдат
Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 31 мая ориентировочно составили:
- личного состава – около 30 500 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1358 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3302 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 649 (+6) ед,
- РСЗО - 207 (+2) ед,
- средств ПВО – 93 (+0) ед,
- самолетов – 208 (+1) ед,
- вертолетов – 174 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 515 (+8),
- крылатых ракет – 120 (+2),
- кораблей /катеров - 13(+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2275 (+11) ед,
- специальной техники – 48 (+0).
Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Криворожском и Запорожском направлениях.
Данные уточняются.