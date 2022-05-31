В Украине появился новый государственный праздник
Верховная рада проголосовала за законопроект, который устанавливает новый праздник – 28 июля как День Украинской государственности. Указ о введении праздника Владимир Зеленский подписал еще во время парада на День Независимости в прошлом году, сообщает Слово и дело.
Законопроект №5864 поддержали 257 голосами.
День Украинской государственности отныне будет не рабочим днем. Но напоминаем, что во время военного положения дополнительных выходных по праздникам у украинцев нет.
В пояснительной записке говорится, что установление праздника будет способствовать утверждению наследственности более тысячелетней истории украинского государства, защиты национальных интересов Украины в сфере информационной безопасности.
"В условиях вооруженной агрессии рф против Украины россия на самом высоком государственном уровне активно продвигает фейковый образ российского государства – защитника традиционных ценностей, начатых при Киевской Руси – православия, народности и государственности. В этой системе дезинформации украинцы не являются отдельным народом, который имеет свою более чем тысячелетнюю историю создания государства, а является составной частью триединого русского народа, а история Киевской Руси – этап российской государственности. Эти тезисы фактически становятся идеологическим поводом к обоснованию продолжения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", – отмечается в пояснительной записке.