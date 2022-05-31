В Украине появился новый государственный праздник

Верховная рада проголосовала за законопроект, который устанавливает новый праздник – 28 июля как День Украинской государственности. Указ о введении праздника Владимир Зеленский подписал еще во время парада на День Независимости в прошлом году, сообщает Слово и дело.

Законопроект №5864 поддержали 257 голосами.

День Украинской государственности отныне будет не рабочим днем. Но напоминаем, что во время военного положения дополнительных выходных по праздникам у украинцев нет.

В пояснительной записке говорится, что установление праздника будет способствовать утверждению наследственности более тысячелетней истории украинского государства, защиты национальных интересов Украины в сфере информационной безопасности.