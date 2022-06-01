Заграничная жизнь: сколько стоит квартира в Венгрии

Одним из самых популярных направлений после Польши для украинских беженцев с начала войны является Венгрия. Для тех, кто уже задумался о переезде в эту страну, вопрос покупки недвижимости достаточно актуален, сообщает Сегодня.

Сегодня расскажем о стоимости квартир в венгерских новостройках.

Так, для самостоятельного поиска квартиры или дома в Венгрии вы можете воспользоваться сайтами недвижимости, где выставляют объявления как частные лица, так и риелторы:

realting.com – покупка квартир, вилл. Предложения на вторичном рынке, в новостройках и застройщиков;

kvartyra.hu – объявления о продаже апартаментов в популярнейших городах и локациях страны (Будапешт, озеро Балатон, Кечкемет, Дебрецен, Гьор, Капошвар, Эрд, Сегед);

realestate.hu – аренда, продажа квартир и домов в разных городах Венгрии. Также есть объявления о продаже земельных участков, летних домиков и др.;

towerbudapest.com – квартиры для продажи в Будапеште от агентства недвижимости. Имеются фильтры объявлений по районам города.

Стоимость жилья в Будапеште﻿

Самым популярным городом для украинцев остается столица Венгрии – Будапешт. Стоимость квартир в новостройке, по данным realting.com, колеблется от 237 тыс. долларов до 1,2 млн. долл. (7,1 млн грн – 36 млн грн).

Если говорить о самом дешевом варианте, то за эту стоимость предлагают квартиру в историческом центре размером в 57 м. кв. с одной комнатой, гостиной, кухней и ванной. Она выглядит так:

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Фото: скриншот

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Самое дорогое жилье в Будапеште, которое нам удалось найти, стоит 1,2 млн долл. (36 млн. грн). Это квартира с тремя спальнями и жилой площадью 175 кв. м. Она имеет дизайнерский ремонт и расположена в историческом районе.

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Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

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В целом цены на популярные запросы выглядят следующим образом:

Стоимость квартир в Венгрии / Фото: скриншот

Стоимость квартир в Венгрии / Фото: скриншот

Стоимость квартир в Венгрии / Фото: скриншот

Что будет с ценами на квартиры в Украине?

Цены на недвижимость в Украине могут упасть критической отметки, и продержится это падение, по прогнозам экспертов, не один год. Причины такого явления общеизвестны — всеобщее падение ВВП и снижение спроса на жилье.

В ближайшее время застройщики вынуждены будут снизить цены на готовое жилье, хотя пока никто такого не намерен.

"Падение цен будет ошеломляющим в ближайшее послевоенное время и продержится несколько лет. Потому что произойдет общее падение ВВП – его не будут создавать бизнесы, которые исчезли или остановились. То есть общая сумма денег, которая будет обращаться на рынке недвижимости, станет значительно меньше" ,– отмечают ведущие аналитики.

Кроме фактора ВВП еще одной причиной такого сценария станет снижение спроса на жилье, поскольку многие покинули страну. Соответственно, они не будут участвовать в создании ВВП, не будут создавать и спроса на квартиры.

Напомним, что теперь украинцы, которые хотят купить или продать недвижимость, могут обращаться к определенным нотариусам, перечень которых можно просмотреть на сайте Министерства юстиции. Это граждане, зарегистрированные на территории Украины и не запятнавшие репутацию недобросовестными действиями.