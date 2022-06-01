ОК "Юг": войска РФ разместили ракетные установки на острове Змеиный

Корабельная группировка РФ продолжает блокаду судоходства, активизирует свои действия вокруг острова Змеиный, держит наготове к ракетному удару 2 фрегата, снаряженные крылатыми ракетами типа "Калибр". Об этом сообщает ОК "Юг" в Facebook.

"Расположение врагом на Змеином зенитных ракетно-пушечных комплексов, реактивных систем залпового огня, в том числе модернизированных, и станций радиоэлектронной борьбы свидетельствует о намерении защитить от нашего поражения рашистские корабли и об угрозе применения вооружения по побережью Одесской области" , - говорится в сообщении.﻿

Отмечается, что хотя признаков подготовки десантной операции нет, не исключены попытки подходов и высадки ДРГ на берег или устье Дуная, или демонстративный обстрел прибрежных районов.

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