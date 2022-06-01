Валютный рынок в условиях войны: день 98-й

В первый день лета работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в понедельник 30 мая общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте снизился на 26,79 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 149,25 млн долларов. Абсолютное большинство операций в этот день прошло в долларах США; в евро операций было всего на 3,78 млн долларов в эквиваленте.

По данным Нацбанка, 30 мая объем заявок на продажу валюты от клиентов был больше, чем объем заявок на покупку на 14,6 млн долларов: на 164,7 млн долларов было подано заявок на покупку и на 179,3 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).



На межбанковском валютном рынке также периодически совершаются операции в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:00 сегодняшнего дня евро покупают по 31,3471 гривен, а продают по 31,6606 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 1 июня вырос на 10303,47 млн и составил 57170,23 млн гривен.

Сегодня ценник на продажу наличного доллара сначала продолжил снижение, а затем в районе 13:00 опять пошел вверх. До обеда в столице наличного «американца» продавали по 35,30-35,35 гривен, а к 14:00 – уже по 35,60-35,70 гривен. Развернулся тренд и в других городах Украины. При этом операторы валютного рынка сообщают порталу «Курс Украины», что рост не связан с увеличением спроса на наличную валюту.

Евро на FOREX сегодня торгуется в узком диапазоне 1,0705-1,0739 доллара, предпринимая попытки снижения после того, как позавчера на пике роста достиг отметки 1,0787. Наличный евро в Украине в первой половине дня продолжил дешеветь под воздействием сразу двух факторов: снижения цены на наличный доллар и падения на FOREX. Если вчера киевские оптовые обменные пункты продавали его по 38,30-38,40 гривен, то сегодня появились предложения по 37,85-37,95 гривен.



Цена биткоина снижается после того, как накануне вечером достигла $32399 за монету. К моменту написания статьи его цена на популярной бирже Binance﻿ снизилась до $31515 за 1BTC. Число желающих приобрести биткоин все еще больше, чем продавцов, но разрыв между ними уже не такой большой, как пару дней назад. Чем выше поднимается биткоин, тем больше становится желающих его продать.