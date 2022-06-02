Марченко назвал сроки и условия восстановления Украины

Сроки восстановления Украины после войны зависят от объемов помощи, которые удастся привлечь с помощью западных партнеров. Самостоятельно сделать это она не способна, сообщает UBR.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию Mind.ua.

"Самостоятельно Украина не в состоянии восстановиться, потому что у нас колоссальные потери, и на это понадобятся десятки лет", – подчеркнул он.

Но сроки удастся ускорить, если страны G7 и западные партнеры предоставят в распоряжение Киева арестованные активы РФ и российских олигархов.

"Вариантов много, но основное и ключевое: как сделать так, чтобы в нашей стране было выгодно, интересно и прибыльно делать бизнес", – заявил министр.

Ранее сообщалось, что по мнению высокопоставленных чиновников из администрации президента США Джо Байдена, конфискация российских активов может оказаться незаконной, также это помешает другим странам рассматривать США как надежное убежище для инвестиций.