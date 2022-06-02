Война сказалась на ценах в новых ЖК

После первого шока в марте, когда все стройки в стране были заморожены, а ресурсы направлены на оборону, застройщики начинают постепенно приходить в себя, пишет Леся Панченко, РБК-Украина.

По данным портала ЛУН, сегодня наблюдается восстановление строительства во всех регионах, где не проходят боевые действия.

В то же время цены на новостройки, даже в валюте, растут по всей стране по сравнению с довоенным уровнем. Это связано в частности с увеличением стоимости строительных материалов.

"Рынок новостроек важен для наблюдения, потому что служит одним из ключевых индикаторов для расчета темпов восстановления экономики. Застройщики страны продемонстрировали свои намерения продолжить строительство, теперь шаг за инвесторами" , — считает Денис Судилковский, CMO ЛУН.

Западные регионы

Наиболее оптимистично выглядит ситуация в западных областях страны. Благодаря внутренней миграции и наибольшей удаленности от зон боевых действий — в этих областях наблюдается самый высокий процент возобновления работ на стройплощадках.

В Волынской и Ровенской областях возобновили строительство 92% проектов, в Ивано-Франковской — 89%, Закарпатской — 88%, Тернопольской — 85%, Львовской — 81%, Хмельницкой — 77%, Черновицкой — 62%.

Одновременно в этом регионе произошло самое большое в стране подорожание стоимости квадратного метра. Лидером стала Хмельницкая область. Там цена на новое жилье выросла на 15,5%. Меньше всего из Западных регионов подорожали квартиры в Черновицкой области — на 6,7%.

Центральные регионы

Восстановление этих регионов напрямую связано с удаленностью от фронта.

Так, Черкасская область возобновила строительство на 92% площадок, Винницкая — 85%, Полтавская — 76%, Днепропетровская — 41%.

Больше всего в центре страны подорожали квартиры в Винницкой области — на 12,4%, меньше всего в Полтавской — на 4%.

Северные регионы

Области, бывшие в непосредственной близости от боевых действий, или принявшие на себя удар войны, также демонстрируют возобновление строительства.

В Житомирской области — 41% новостроек возобновили работу, в Черниговской — 17%, Сумской — 11% (это первые 2 строительные площадки).

Южные регионы

Самая позитивная среди юга Украины ситуация в Одесской области. На сегодня там восстановлено 56% строек.

Из регионов с напряженной военной ситуацией Одесса демонстрирует наибольшую устойчивость и одна из первых в стране продолжила строительство и даже увеличение стоимости жилья. Средняя цена метра в Одессе выросла на 2.5% по сравнению с довоенным уровнем.

Запорожский регион возобновил работу на 2 площадках, что составляет 11% от всех новостроек.

Восточные регионы — Харьков

Самая сложная ситуация на востоке. Но первый застройщик в Харькове уже продолжил строительство жилого комплекса и на 12 других объектах застройщики открыли возможность приобрести квартиру.

Киев и пригороды

Столица и пригород только в начале своего восстановления, хотя и демонстрируют положительную динамику. Таким образом, в Киеве возобновили работу на 43 строительных площадках, что составляет 23% от довоенного уровня. В Киевской области продолжают строительство 45 жилых комплексов — 25% от общего количества.

Средняя цена за квадратный метр в столице увеличилась на 4,4% в долларах — до 1410 долл/кв.м. В Киевской области выросла на 12,2% — до 765 долл/кв.м.

Отметим, что есть уже первые застройщики, которые вернулись к работе в Ирпене и Буче.