УЗ: из-за обстрела Львовщины задерживается ряд поездов
В результате обстрела железнодорожной инфраструктуры в Стрыйском районе Львовской области задерживается движение некоторых поездов. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
В частности, задержатся следующие поезда:
- № 6 Ивано-Франковск - Запорожье
- № 18 Львов - Харьков
- № 37 Ужгород - Одесса
- № 13 Киев - Солотвино
- № 45 Ужгород - Харьков
- № 96 Рахов - Киев
- № 95 Киев - Рахов
- № 1 Ивано-Франковск — Харьков
- № 43 Ивано-Франковск — Киев
- № 14 Солотвино — Киев
- № 38 Одесса - Ужгород
- № 25 Рахов - Одесса
- № 29 Киев - Ужгород
Сегодня в течение дня до станции Стрый будут ограничены маршруты нескольких пригородных поездов:
- № 6155 Львов - Лавочное
- № 6187 Львов - Мукачево
- № 6189 Львов – Лавочное Чоп (в обратном направлении – к ст. Лавочное).
Кроме того, №829/830 Львов — Ужгород — Львов 02.06 не будет курсировать.
"Ситуация полностью контролируемая, опасности для пассажиров и движения поездов нет, последствия повреждений ликвидируются", - говорится в сообщении.
На больших станциях для пассажиров поездов с самыми большими задержками организуют бесплатное горячее питание.