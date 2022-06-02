УЗ: из-за обстрела Львовщины задерживается ряд поездов

В результате обстрела железнодорожной инфраструктуры в Стрыйском районе Львовской области задерживается движение некоторых поездов. Об этом сообщила пресс-служба УЗ﻿.

В частности, задержатся следующие поезда:

№ 6 Ивано-Франковск - Запорожье

№ 18 Львов - Харьков

№ 37 Ужгород - Одесса

№ 13 Киев - Солотвино

№ 45 Ужгород - Харьков

№ 96 Рахов - Киев

№ 95 Киев - Рахов

№ 1 Ивано-Франковск — Харьков

№ 43 Ивано-Франковск — Киев

№ 14 Солотвино — Киев

№ 38 Одесса - Ужгород

№ 25 Рахов - Одесса

№ 29 Киев - Ужгород

Сегодня в течение дня до станции Стрый будут ограничены маршруты нескольких пригородных поездов:

№ 6155 Львов - Лавочное

№ 6187 Львов - Мукачево

№ 6189 Львов – Лавочное Чоп (в обратном направлении – к ст. Лавочное).

Кроме того, №829/830 Львов — Ужгород — Львов 02.06 не будет курсировать.

"Ситуация полностью контролируемая, опасности для пассажиров и движения поездов нет, последствия повреждений ликвидируются" , - говорится в сообщении.

На больших станциях для пассажиров поездов с самыми большими задержками организуют бесплатное горячее питание.