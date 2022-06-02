УЗ: из-за обстрела Львовщины задерживается ряд поездов

УЗ: из-за обстрела Львовщины задерживается ряд поездов
Фото: Facebook

В результате обстрела железнодорожной инфраструктуры в Стрыйском районе Львовской области задерживается движение некоторых поездов. Об этом сообщила пресс-служба УЗ﻿.

 В частности, задержатся следующие поезда:

  • № 6 Ивано-Франковск - Запорожье
  • № 18 Львов - Харьков
  • № 37 Ужгород - Одесса
  • № 13 Киев - Солотвино
  • № 45 Ужгород - Харьков
  • № 96 Рахов - Киев
  • № 95 Киев - Рахов
  • № 1 Ивано-Франковск — Харьков
  • № 43 Ивано-Франковск — Киев
  • № 14 Солотвино — Киев
  • № 38 Одесса - Ужгород
  • № 25 Рахов - Одесса
  • № 29 Киев - Ужгород

Сегодня в течение дня до станции Стрый будут ограничены маршруты нескольких пригородных поездов:

  • № 6155 Львов - Лавочное
  • № 6187 Львов - Мукачево
  • № 6189 Львов – Лавочное Чоп (в обратном направлении – к ст. Лавочное).

Кроме того, №829/830 Львов — Ужгород — Львов 02.06 не будет курсировать.

"Ситуация полностью контролируемая, опасности для пассажиров и движения поездов нет, последствия повреждений ликвидируются", - говорится в сообщении.

На больших станциях для пассажиров поездов с самыми большими задержками организуют бесплатное горячее питание.

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