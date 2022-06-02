Работа в Польше: топ самых нужных профессий

Всегда актуальным, особенно для украинцев во время войны, есть вопрос поиска работы. Однако рынок труда в Украине и за рубежом имеет разные тенденции, и востребованные профессии немного отличаются, сообщает Сегодня.

На данных специализированного портала MamoPracuj рассмотрим, на какие профессии в Польше есть спрос в 2022 году.

Кого ищут больше всего

По разным прогнозам в Польше наибольший дефицит кадров будут испытываться в IT сфере. Особый спрос есть на работников высшего класса и хороших профессионалов.

Зарплаты у айтишников постоянно растут, и, вероятно, будут расти и дальше. Так как на рынке не хватает сотни тысяч специалистов, компания может искать себе работника до полугода, а между тем ставки будут расти.

Вместе с тем растет потребность в аналитиках данных. Так как эта сфера постоянно развивается, нужны люди, которые будут обрабатывать огромные объемы данных и на их основе будут предлагать определенные решения. К примеру, компания, получив результаты от анализа данных, может изменить подход к работе.

В Польше люди стали активно покупать в интернете. Пандемия коронавируса привела к тому, что 77% интернет-пользователей в этой стране заказывают товары и услуги онлайн. В связи с этим компании ищут персонал для интернет-торговли.

Это касается не только продавцов и консультантов. Поляки все больше покупают в интернете, появляются новые услуги, а потому добавляются новые специализации.

Спрос растет и на бухгалтеров и финансистов. Кроме того, компании из разных отраслей активно ищут специалистов по логистике – тех, кто будет заниматься планированием спроса, транспортировкой и координацией доставки.

Эти специалисты нужны будут везде, где есть производство и сбыт. Вместе с тем не спадет потребность и в водителях и складских работниках.

Еще одно последствие пандемии – ухудшение психологического состояния у людей. Поэтому в Польше в частности нужны психологи и психиатры. Также нужны врачи, медсестры, акушерки, массажисты и т.д.

Украинкам предлагают новые вакансии в Польше

В Польше украинским женщинам начинают предлагать "мужскую" работу, чтобы закрыть дефицит рабочей силы.

Первой начала адаптироваться логистическая отрасль, там женщинам предлагают вакансии комплектовщиц товаров на складах. Чтобы нанять таких работниц, на некоторых складах уменьшают вес посылок к комфортной женщине.

Украинок даже отправляют в специальные школы, поскольку в Польше начинается "высокий сезон" в сферах логистики и торговли и нужны, например, операторы автопогрузчика.

В то же время таким образом у женщин появилась возможность зарабатывать на 40%, чем у неквалифицированных рабочих.