ОВА: ВСУ подвинули войска РФ на нескольких улицах Северодонецка
С нескольких улиц Северодонецка украинские военные смогли сдвинуть оккупационные войска. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, ситуация в области остается тяжелой.
"Российская армия пытается прорвать оборону ВСУ по нескольким направлениям - со стороны Золотого, Попасной, Камышевахи, Белогоровки", - сообщил Гайдай.
Он опроверг информацию о том, что оккупанты контролируют весь Северодонецк. Также, как сообщил Гайдай, за минувшую ночь у войск РФ не было успеха в городе, ВСУ сдвинули вражеские войска с нескольких улиц.
Гайдай добавил, что в настоящее время в бомбоубежищах остается много людей, с ними есть коммуникация, но плохая.
Кроме того, эвакуацию из Северодонецка пока не будут проводить, поскольку высока вероятность попасть под вражеский обстрел.
"Нет населенного пункта в Луганской области, который не был бы обстрелян и не обстреливается. Вся территория Луганской области обстреливается", - сообщил Гайдай.
В частности, оккупанты обстреляли больницу в Лисичанске, разрушены несколько кабинетов и уничтожен автотранспорт. Тем не менее, все еще есть возможность привозить гуманитарные грузы в город.