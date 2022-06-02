ОВА: ВСУ подвинули войска РФ на нескольких улицах Северодонецка

С нескольких улиц Северодонецка украинские военные смогли сдвинуть оккупационные войска. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, ситуация в области остается тяжелой.

"Российская армия пытается прорвать оборону ВСУ по нескольким направлениям - со стороны Золотого, Попасной, Камышевахи, Белогоровки" , - сообщил Гайдай.

Он опроверг информацию о том, что оккупанты контролируют весь Северодонецк. Также, как сообщил Гайдай, за минувшую ночь у войск РФ не было успеха в городе, ВСУ сдвинули вражеские войска с нескольких улиц.

Гайдай добавил, что в настоящее время в бомбоубежищах остается много людей, с ними есть коммуникация, но плохая.

Кроме того, эвакуацию из Северодонецка пока не будут проводить, поскольку высока вероятность попасть под вражеский обстрел.

"Нет населенного пункта в Луганской области, который не был бы обстрелян и не обстреливается. Вся территория Луганской области обстреливается" , - сообщил Гайдай.

В частности, оккупанты обстреляли больницу в Лисичанске, разрушены несколько кабинетов и уничтожен автотранспорт. Тем не менее, все еще есть возможность привозить гуманитарные грузы в город.