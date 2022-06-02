Валютный рынок в условиях войны: день 99-й

В четверг 2 июня работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, во вторник 31 мая общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте вырос почти в 2 раза по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 288,24 млн долларов. Почти все операции в этот день прошли в долларах США; в евро операций было всего на 0,30 млн долларов в эквиваленте.

По данным Нацбанка, 31 мая объем заявок на продажу валюты от клиентов был меньше, чем объем заявок на покупку на 86,9 млн долларов: на 252,3 млн долларов было подано заявок на покупку и на 165,4 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

На межбанковском валютном рынке также периодически совершаются операции в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:00 сегодняшнего дня евро покупают по 31,2831 гривен, а продают по 31,5959 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 2 июня снизился на 10237,38 млн и составил 46932,85 млн гривен.

На наличном валютном рынке наблюдается продолжение роста доллара, начавшееся вчера в районе 13:00. К моменту написания статьи ценник на продажу наличного «американца» в столице вырос до 36,00-36,10 гривен – на 40 копеек больше, чем 24 часа назад. Рост доллар и в других крупных украинских городах. Так, в Одессе доллар продают по 36,20 гривен (вчера в это же время – 35,50), в Черкассах – по 36,25, а в Житомире – по 36,50 гривен. Операторы валютного рынка констатируют рост спроса по текущим ценам, что означает высокую вероятность продолжения восходящего тренда.

Евро на FOREX сегодня опять идет вверх после того, как вчера опустился до отметки 1,0627 доллара. К настоящему моменту он поднялся до 1,0694 доллара и шанс на продолжение роста сохраняется. Наличный евро в Украине также вырос в цене. Если вчера киевские оптовые обменные пункты продавали его по 37,80-37,90 гривен, то сегодня – уже по 38,60-38,65 гривен. Суточные колебания цены евро - выше, чем по доллару.

Цена биткоина в ночь с 1 на 2 июня резко пошла вниз и опустилась до $29301. Такая цифра была зафиксирована на популярной бирже Binance﻿ в 23:00 1 июня. Активные покупки вернули цену на биткоин в район $30000 за монету, и в настоящее время биткоин торгуется в узком диапазоне $29700-30100 за 1 BTC.