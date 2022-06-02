ОГП: в Сумской области задержали корректировщика вражеских обстрелов

Правоохранители задержали жителя Сумской области, который передавал данные о перемещениях военных ВСУ и координаты для обстрелов. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, мужчина с первых дней войны стал сотрудничать с представителем спецслужбы РФ. Он передавал информацию о перемещении военных ВСУ, а также предоставлял координаты для обстрелов населенных пунктов одной из общин.

Мужчина разоблачен по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.