Как украинцам бесплатно отправить посылку из Европы

С начала войны на территории Украины миллионам украинцев пришлось покинуть родную страну, дома, выехав в большинство соседних стран, таких как: Польша, Германия, Венгрия, Молдова и т.д. У многих, в этой связи, возникает вопрос: как сэкономить на отправке необходимых вещей в Украину, сообщает Сегодня.

Начнем с сервисов в Польше, ведь именно туда выехало самое большое количество украинских переселенцев. Так, по данным visitukraine, государственный оператор страны, подобный нашей "Укрпочте", Poczta Polska ввел акцию бесплатной пересылки пакетов при условии:

до 20 кг отправки в Украину;

содержимое указывается как "гуманитарный груз";

стоимость в пределах 100 евро (1 на человека).

Больше деталей можно прочесть на их сайте.

Также в Польше работают два распространенных оператора Meest и InPost.

Сервисы в Германии

В Германии наиболее популярный сервис, специализирующийся на доставке международных посылок Deutsche Post, акционером которого является само государство.

Если говорить именно об отправке в Украину, то компания не производит их страхование, но обещает сделать все возможное, чтобы посылка была доставлена.

Службы доставки в Чехии

Česká pošta – национальный оператор почтовых отправлений страны с 1 марта объявил о бесплатной отправке для украинских беженцев посылок к украинским адресатам.

Сервисы в Молдове

В Кишиневе, Бельцах, Оргееве, Каушанах, Комрате, Кагуле, Фалештах, Флорештах и Единцах открыла отделение наша "Новая Почта" (список отделений можно найти на их сайте).

Совместно с общественными организациями Молдовы она занимается и централизованными отправлениями гуманитарной помощи (на центры ее приема в Украине) бесплатно, и работает с частными посылками/письмами.