Тайвань запретил экспорт современных чипов в РФ и Беларусь

Минэкономики Тайваня ввело запрет на экспорт современных чипов в Россию и Беларусь в ответ на вторжение в Украину, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что компаниям из РФ и Беларуси теперь запрещено покупать микропроцессоры или микросхемы тайваньского производства, имеющие какие-либо из следующих характеристик:

скорость производительности 5 гигафлопса или выше;

тактовая частота электронного компонента свыше 25 МГц;

один или более портов и интерфейсов обеспечивает скорость передачи данных между компонентами 2,5 МБ/с или более;

свыше 144 контактов, или если основное время задержки распространения сигнала при переключении менее 0,4 наносекунды.

"Эти условия, по сути, исключают Россию и Беларусь из современных технологий, производимых на Тайване", - пишет Taiwan News.

Кроме того, Тайвань больше не будет продавать оборудование для производства чипов этим странам. В частности, речь идет о сканерах и сканирующих электронных микроскопах.