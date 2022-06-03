МВД: при атаке Гостомель, оккупанты, вероятно, знали украинские позиции

Глава МВД Денис Монастырский заявил, что в начале полномасштабного российского вторжения у оккупантов были тайные данные о размещении оборонных укреплений и подразделений Вооруженных сил Украины в Гостомеле, сообщает Новое время.

В эфире телемарафона он отметил, что первые удары оккупантов были очень точными.

"Во время боя в Гостомеле в первый день широкомасштабной агрессии 24 февраля мы общались с находящимся на этих позициях бойцами, которые встретили врага в первый день, когда было 40 вертолетов одновременно, пролетели и обстреливали ракетами, обстреливали тысячами выстрелов наших бойцов, они говорили, что скорее всего враг знал, где размещены наши позиции" , — сказал глава МВД.

По его словам, это "проблема шпионов, диверсантов, работавших в то время, и которые способствовали тому, что в первые минуты враг имел вот такие определенные успехи".

После полномасштабного вторжения российских оккупантов 24 февраля Гостомель стал целью российской армии с первых дней. Город обстреливали и бомбили с воздуха, а в местном аэропорту Антонова пытался высадиться десант.