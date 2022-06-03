Страны Балтии решили отказаться от закупки электроэнергии у РФ

Операторы энергетических систем стран Балтии – эстонская компания Elering, латвийская Augstsprieguma tīkls (AST) и литовская Litgrid – заключили соглашение, согласно которому больше не будут покупать электроэнергию в России, сообщает Деловая столица.

Augstsprieguma tīkls отмечает, что рынок электроэнергии стран Балтии с 1 июня соединен только с Польшей и странами Скандинавии. Одной из причин назвали проблемы с платежами: ряд банков, по которым ранее переводились деньги в Россию, сейчас под санкциями. Также указывается, что страны Балтии не желают платить русским компаниям.

По информации Elering, меры, предпринятые с начала июня, снизят зависимость энергосистем стран от резервных мощностей в России, задействованных в периоды пиковой нагрузки. Чтобы обеспечить стабильную работу электросети, местные операторы в дальнейшем будут использовать только резервные мощности, размещенные в странах Балтии и Северной Европы.

Ранее Эстония, Латвия и Литва пользовались для этого, среди прочего, услугами российской энергокомпании "Интер РАО".

Энергосистема стран Балтии будет сохранять физическое подключение к российской системе до окончательной синхронизации с европейской энергосистемой — это должно произойти до 2025 года.