Валютный рынок в условиях войны: день 100-й

В пятницу 3 июня работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в среду 1 июня общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте снизился на 106,54 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 181,70 млн долларов. Почти все операции в этот день прошли в долларах США; в евро операций было всего на 0,19 млн долларов в эквиваленте.

По данным Нацбанка, 1 июня объем заявок на продажу валюты от клиентов был меньше, чем объем заявок на покупку на 60,4 млн долларов: на 210,4 млн долларов было подано заявок на покупку и на 150 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

На межбанковском валютном рынке также периодически совершаются операции в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:30 сегодняшнего дня евро покупают по 31,4312 гривен, а продают по 31,7455 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 3 июня вырос более чем в 2 раза и составил 99982,24 млн гривен. Это произошло в результате того, что банки вернули все средства, размещенные ранее на депозитных сертификатах в Национальном банке, в ожидании повышения ставок по ним после вчерашнего повышения учетной ставки НБУ.

На наличном валютном рынке – очередное снижение ценника на продажу доллара. К настоящему моменту наличного «американца» в столице продают по 35,55-35,60 гривен (напомним, вчера в то же время его продавали по 36,00-36,10 гривен). Дешеветь доллар начал вчера, сразу же после сообщения о резком повышении учетной ставки Национальным банком. В Днепре доллар после обеда продают по 35,70-35,80 гривен, в Запорожье – по 35,90, а в Харькове – по 36,00 гривен.

Евро на FOREX сегодня попытался продолжить вчерашний рост и даже поднялся до отметки 1,0764 доллара, после чего развернулся и снова начал падать. Наличный евро немного подешевел по сравнению с вчерашним днем. Если вчера киевские оптовые обменные пункты продавали его по 38,60-38,65 гривен, то сегодня – уже по 38,20-38,40 гривен. Из-за роста на FOREX евро подешевел не так сильно, как наличный доллар.

Цена биткоина продолжает﻿ совершать резкие колебания вверх-вниз. Сегодня ночью она сначала выросла до $30699 за монету, а затем пошла вниз. К моменту написания статьи биткоин успел подешеветь почти на $1000 и демонстрирует возможность опуститься еще ниже. Напомним, вечером 1 июня биткоин краткосрочно падал до $29300 за 1BTC.