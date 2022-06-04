ОВА: войска РФ нанесли ракетный удар по Одесской области

Российские оккупанты с самого утра нанесли ракетный удар по Одесской области. Предварительно известно о двух пострадавших, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Об этом заявил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Самолеты стратегической авиации России нанесли удар крылатой ракетой по одному из районов Одесской области. Ракета типа Х-59 попала в сельское предприятие и по предварительной информации пострадавшей два человека" , - говорится в сообщении.

По словам спикера, спасатели уже ликвидировали пожар в здании предприятия.

Как отметил Братчук, вероятность вражеских атак по области остается высокой.