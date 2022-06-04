ОВА: войска РФ нанесли ракетный удар по Одесской области
Российские оккупанты с самого утра нанесли ракетный удар по Одесской области. Предварительно известно о двух пострадавших, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Об этом заявил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"Самолеты стратегической авиации России нанесли удар крылатой ракетой по одному из районов Одесской области. Ракета типа Х-59 попала в сельское предприятие и по предварительной информации пострадавшей два человека", - говорится в сообщении.
По словам спикера, спасатели уже ликвидировали пожар в здании предприятия.
Как отметил Братчук, вероятность вражеских атак по области остается высокой.