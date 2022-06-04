Генштаб: РФ нанесла ракетные удары по четырем городам на Донбассе

В течение 4 июня, российские оккупационные войска нанесли ракетные удары с ОТРК "Точка-У" по Краматорску, Бахмуту, Лисичанску и Константиновке, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 4 июня

"Враг нанес четыре ракетных удара из тактического ракетного комплекса "Точка-У" по районам городов Бахмут, Краматорск, Константиновка и Лисичанск. Кроме того, российские захватчики нанесли ракетно-авиационные удары по городам Славянск и Соледар.

В районе города Донецк противник обстреливал населенные пункты Никольское, Красногоровка, Веселое и Новоселовка. Применил вооружение самолетов Су-25 по районам Новомихайловки, Марьинки. Ракетно-авиационных ударов нанесен по населенному пункту Курахово" , – отмечают в Генштабе.

На Северодонецком направлении противник обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка и Тошковка. Нанес авиационных ударов вертолетами Ка-52 недалеко от Горного, Яковлевки и Мирной Долины, и самолетами Су-25 - по району населенного пункта Устиновка.

На Лиманском направлении враг применил артиллерию вблизи Святогорска, Стародубовки и Николаевки.

На Донецком направлении оккупанты пытаются сдержать защитников и защитниц Украины путем нарушения системы логистического обеспечения. Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк.

Аналогично сильные обстрелы вражеские подразделения вели на Бахмутском направлении. Россияне применяли минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня по районам Торецка, Нью-Йорка, Врубовки и Покровского. С вертолетов Ка-52 россияне нанесли авиационных ударов по Берестовому и Клиновому.

На Новопавловском и Запорожском направлениях россияне вели огонь из РСЗО по Гуляйполю, Зеленому Рою и Орехову. По Каменскому оккупанты нанесли авиационный удар с самолетов Су-25.

На Южнобужском, Волынском, Полесском, Сиверском, Слобожанском и Харьковском направлениях существенных изменений по сравнению с предыдущими сутками не зафиксировали.

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии пограничные села Каменскую Слободу Черниговской области, а в Сумской – Катериновку и Стариково.

В Генштабе отметили, что российская пропаганда продолжает распространять безосновательную информацию о том, что подразделения ВСУ в школах, больницах и церквях, чтобы оправдать разрушение гражданской инфраструктуры.