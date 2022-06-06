Валютный рынок в условиях войны: день 103-й

В понедельник, 6 июня, работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в четверг 2 июня общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте снизился на 27,30 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 154,40 млн долларов. Почти все операции в этот день прошли в долларах США; в евро операций было всего на 0,27 млн долларов в эквиваленте.

По данным Нацбанка, 2 июня объем заявок на продажу валюты от клиентов был меньше, чем объем заявок на покупку на 49,5 млн долларов: на 172,7 млн долларов было подано заявок на покупку и на 123,2 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

На межбанковском валютном рынке также периодически совершаются операции в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 13:00 сегодняшнего дня евро покупают по 31,4233 гривен, а продают по 31,7375 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 6 июня снизился почти в 3 раза и составил 38775,96 млн гривен. Это произошло в результате того, что банки вновь разместили временно свободные средства на депозитных сертификатах в Национальном банке; ставка по ним выросла с 9 до 23%.

На наличном валютном рынке наблюдается продолжение укрепления гривны, начавшееся в прошлый четверг после объявления решения Правления Национального банка повысить учетную ставку с 10 до 25% годовых. В столице ценник на продажу наличного «американца» опустился до 35,35-35,40 гривен, что на 20 копеек дешевле, чем в прошлую пятницу. Дешевеет доллар и в других городах Украины. Так, в Луцке его продают по 35,30 гривен, в Хмельницком – по 35,35, в Черкассах, Ровно и Одессе – по 35,40, а в Запорожье – по 35,50 гривен.

Евро на FOREX после снижения в прошлую пятницу вновь предпринял попытку вырасти и поднялся до отметки 1,0752 доллара. Наличный евро, следуя за долларом, подешевел до 37,90-38,00 гривен. Напомним, в прошлую пятницу в Киеве за него просили 38,20-38,40 гривен.

Цена биткоина в ночь на понедельник резко ушла вверх. К моменту написания статьи его стоимость на популярной бирже Binance﻿ достигла 31550$ за монету. На этом уровне краткосрочные спекулянты начали закрывать свои длинные позиции, фиксируя прибыль, поэтому выше биткоину подняться будет уже сложно.