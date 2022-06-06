Safe Trade Binary Options: как научиться безопасному трейдингу

В наше время профессия, или скорее жизненное кредо, "трейдер" уже не является чем-то далеким, недоступным и буржуазным. Мир торговли на Форекс или других биржах стал настолько лояльным, что буквально можно начать зарабатывать, имея 1 доллар на счету.

Возникает фактически дилемма: выпить чашечку кофе в бистро или открыть позицию на торговой платформе через брокера. В случае череды успешных сделок вы уже вполне сможете купить свою собственную кофемашину.

Да, это реально. Но не все так просто. Трейдингу нужно сперва обучиться. Разработать собственную стратегию торговли. Потом найти надежного брокера, которому можно доверить свой капитал. Ну и конечно – немного везения.

Если последнее – дело случая, то с обучением и поиском посредника вам могут помочь специализированные сайты. Там ничего не продают, не просят денег и даже нет регистрации. Только информация и полезные инструменты.

История создания Safe Trade Binary Options

Сегодня мы рассмотрим проект, который создан обычным трейдером для помощи тем, кто только решил приобщиться к биржевой торговле. Обычный парень искал свое место под солнцем, вдохновлялся успехами Уоррена Баффетта и изучал финансы.

И как новичок, без знаний и понимания как это работает – он терпел фиаско. Потом нарывался на мошенников, терял деньги, но не веру в прибыльный трейдинг. В итоге он справился. Как? Можете сами узнать это на сайте safetradebinaryoptions.com

Куда более интересно то, чем он готов поделиться с вами на страницах своего проекта.

Safe Trade Binary Options: чем и кому будет полезен

При переходе на сайт вы сразу погружаетесь в море полезной и актуальной информации. Хоть автор и делает основной упор на обучении торговле бинарными опционами, там вы найдете много всего важного и нужного по Форекс, криптовалютам, ICO, OTN, CFDs и других биржевым активам.

Все категории сайта компактно разместились в верхнем меню с быстрым доступом. Если анализировать сайт по блокам, то их выходит четыре:

Обучающие гайды по бинарным опционам и криптовалюте Обзоры и сравнения брокеров Мощный аналитический инструментарий для трейдинга Экспертный блог с авторскими материалами на биржевую тематику

Отсюда прослеживается четкая логическая цепочка действий для любого новичка, проявившего интерес к торговле на бирже и Форексе:

Узнать основы и базовые понятия

Выбрать надежного посредника

Использовать аналитику для помощи в принятии решений

Закрепить теорию практическими советами от экспертов

А дальше – только пробовать!

Если вы твердо решили сколотить свое состояние на торговле, то проект Safe Trade Binary Options – это ваш шанс сделать первый шаг. И второй, и следующий. Да, надо будет потратить время на чтение материалов, благо – написанных просто и доходчиво. А еще разобраться в значении графиков и тепловых карт. И конечно – как проводить технический и фундаментальный анализ.

Но поверьте, оно того стоит. И почему всегда вспоминается Уоррен Баффетт?

Живой график для бинарных опционов

Бинарные опционы не зря так популярны, ведь предлагают самый простой вариант исхода "все или ничего". Это почти как подбрасывать монетку, загадывая что выпадет – орел или решка. Но есть ключевое различие: здесь решает не столько воля случая, сколько холодный просчет.

И он состоит из: базовых знаний, аналитики и, конечно,… наглядных графиков.

Достаточно перейти в меню "Аналитика" и выбрать из выпадающего списка:

После чего, сразу откроется основное окно с показателями в режиме реального времени.

Пользоваться живым графиком для торговли бинарными опционами не сложно. Весь основной необходимый инструментарий расположен в верхнем ряду, а вспомогательный – в вертикальной колонке слева.

Остается только:

Выбрать актив: акции, валютные пары, крипта, фьючерсы, Форекс, CFD, облигации, индексы и прочее. Определиться с таймфреймом: от 1 минуты до месяца Выставить визуальный стиль для графиков. Хоть "японская свеча", хоть "крестики-нолики". Подключить индикаторы на свое усмотрение. Тут все индивидуально.

Опытных трейдеров привлечет широкий выбор вспомогательных настроек, включая различные паттерны и отслеживание линии тренда. Кто знает, тот оценит.

Выводы и мнение по проекту Safe Trade Binary Options

Первое, что бросается в глаза – сайт абсолютно бесплатный. Не нужно никаких подписок, премиумов, регистраций и пожертвований. Все обучающие материалы и инструменты для аналитики в свободном доступе.

Второе – все написано с душой, простым и понятным языком, с постепенным переходом к биржевому сленгу. Но не в ущерб экспертности.

Да и в целом сайт вызывает доверие. Как и обзоры брокеров, с которыми можно иметь дело. Однозначно достоин, чтоб добавить в "Избранное".