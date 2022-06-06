МИД: Россия запретила въезд 61 гражданину США

Россия в понедельник запретила въезд 61 американскому гражданину в ответ на "постоянно расширяющиеся санкции США", сообщает Европейская правда.

Об этом говорит заявление МИДа России.

Отмечается, что в так называемый стоп-лист вошли "руководители ведущих корпораций ВПК, медийных платформ и рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний, а также отдельные чиновники Госдепартамента США, причастные к вбросам о "злонамеренных" российских кибератаках".

Среди людей, которым запретили въезд в Россию – главы американских министерств финансов и энергетики Джанет Йеллен и Джереми Гренгольм, директор по коммуникациям Белого дома Кэтрин Бедингфилд, руководитель секретариата президента США Нира Танден.

Также в российском "стоп-листе" находятся пятеро советников Джо Байдена, торговая представительница США Кэтрин Чи Тай и брат государственного секретаря США Томас Салливан.

В мае Россия сообщила о запрете на въезд Джо Байдену, Камали Гаррис, Энтони Блинкену и еще 960 американцам.

В российский санкционный "черный список" были включены по меньшей мере пять умерших граждан Соединенных Штатов Америки, но для которых продолжает действовать запрет на въезд в Россию.