ГПСУ: в течение часа россияне трижды обстреляли Сумщину и Черниговщину

ГПСУ: в течение часа россияне трижды обстреляли Сумщину и Черниговщину
Фото: ГПСУ

В течение часа российские войска трижды обстреляли приграничные районы Сумской и Черниговской областей, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Со стороны российской деревни Черноземный Городок враг обстрелял участок у границы в Городнянском районе Черниговской области минами калибра 120 мм.
Два обстрела рашисты вели по Сумской области. 6 мин враг выпустил по приграничной Ахтырского района, также на этом участке российский дрон сбрасывал взрывные устройства.
Еще 17 мин были выпущены по приграничной территории Сумского района".

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