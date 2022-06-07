Правительство планирует раздать деньги бизнесу

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Кабинет министров разрабатывает грантовую программу поддержки малого и среднего бизнеса. Разработка ведется по поручению президента Украины Владимира Зеленского, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Благодаря грантовой поддержке украинских малых и средних предпринимателей и производителей рассчитываем разогреть экономику, простимулировать создание новых рабочих мест и удовлетворить спрос украинцев на качественную продукцию" , - написал Шмыгаль.

Основные принципы такой программы обсудили на совещании с участием Минэкономики, Минфина, Фонда занятости и Фонда развития предпринимательства.

"Дал задание министерствам безотлагательно проработать предложения и подать на рассмотрение правительства" , - сообщил премьер.

Напомним, по оценке НБУ, быстрое восстановление Украины уже в 2023 году возможно при условии завершения военных действий и масштабной поддержки партнеров. В 2022 году экономика упадет не меньше, чем на треть.