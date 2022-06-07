В США объявили чрезвычайную ситуацию из-за дефицита электричества
Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал распоряжение о введении чрезвычайного режима из-за кризиса в сфере электроснабжения. Об этом, ссылаясь на декларацию, обнародованную сайтом Белого дома, сообщает Экономическая правда.
В документе, в частности, говорится, что
"нужны немедленные действия, чтобы обеспечить доступ Соединенных Штатов к достаточному количеству солнечных модулей" и удовлетворить потребности в электроэнергии.
Согласно документу, Байден объявил чрезвычайную ситуацию в сфере поставки
"электроэнергии для удовлетворения ожидаемого спроса потребителей".