Валютный рынок в условиях войны: день 104-й

Во вторник 7 июня работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в пятницу 3 июня общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте вырос на 43,80 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 198,20 млн долларов. Почти все операции в этот день прошли в долларах США; в евро операций было всего на 0,22 млн долларов в эквиваленте.

По данным Нацбанка, 3 июня объем заявок на продажу валюты от клиентов был меньше, чем объем заявок на покупку на 59,1 млн долларов: на 215,4 млн долларов было подано заявок на покупку и на 156,3 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

На межбанковском валютном рынке также периодически совершаются операции в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 13:30 сегодняшнего дня евро покупают по 31,247 гривен, а продают по 31,5595 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 7 июня вырос на 373,16 млн и составил 39149,12 млн гривен.

Cегодня Министерство финансов проводит очередной аукцион по размещению военных облигаций. Инвесторам будут предложены три выпуска ОВГЗ в гривне сроком на 3, 7 месяцев и 1,5 года. При этом, несмотря на резкое повышение учетной ставки НБУ, доходность по ОВГЗ поднимать не планируют.

Курс наличного доллара в первой половине дня вторника достиг локального минимума, после чего опять пошел вверх. В частности, в Киеве в районе 11:00 ценник на продажу «американца» опустился до 34,95-35,00 гривен. На этом уровне оживился спрос на валюту, и к моменту написания статьи доллар уже успел подорожать на 20 копеек – до 35,15-35,20 гривен. Пошли вверх цены на доллар и в других городах: в Ивано-Франковске доллар на текущий момент продают по 35,15 гривен, в Днепре – по 35,30-35,40 гривен, в Одессе – по 35,35 гривен.

Евро на FOREX снижается третий день подряд. Сегодня он смог опуститься до отметки 1,0665 доллара. Цены на наличный евро в Украине меняются синхронно с ценами на доллар. Утром вторника евро в столице подешевел до 37,50-37,60 гривен, но к моменту написания статьи уже опять подорожал на 20 копеек: сейчас его продают по 37,70-37,80 гривен.

После резкого подъема биткоин вновь подешевел. В ночь на вторник его цена на популярной бирже Binance﻿ опустилась до 29218,96$ за монету. На этом уровне оживились покупатели; их спрос вернул цену на биткоин в диапазон 29500-29700$, где он в данный момент и торгуется. Мнения аналитиков насчет ближайшей перспективы «криптовалюты №1» разделились: одни ждут сильного падения цены, другие, наоборот, утверждают, что нисходящий тренд выдыхается и предрекают рост биткоину.