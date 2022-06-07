Беларусь начала учения по переводу армии на военное время

Беларусь начала учения по переводу армии на военное время
Фото: wikimedia

В Вооруженных силах Беларуси начались занятия по боевой готовности с целью перехода с мирного на военное время. Об этом, со ссылкой на Минобороны страны, сообщает Корреспондент.

Утверждается, что мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил по предназначению в 2021/2022 учебном году. Занятия по боевой готовности "организованы после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки".

"Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время", – говорится в сообщении.

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