Беларусь начала учения по переводу армии на военное время
В Вооруженных силах Беларуси начались занятия по боевой готовности с целью перехода с мирного на военное время. Об этом, со ссылкой на Минобороны страны, сообщает Корреспондент.
Утверждается, что мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил по предназначению в 2021/2022 учебном году. Занятия по боевой готовности
"организованы после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки".
"Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время", – говорится в сообщении.