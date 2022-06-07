Беларусь начала учения по переводу армии на военное время

В Вооруженных силах Беларуси начались занятия по боевой готовности с целью перехода с мирного на военное время. Об этом, со ссылкой на Минобороны страны, сообщает Корреспондент.

Утверждается, что мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил по предназначению в 2021/2022 учебном году. Занятия по боевой готовности "организованы после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки".