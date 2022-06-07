В Нацполиции назвали количество погибших в Буче и Бучанском районе

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в Бучанском районе за время оккупации погибли 1137 человек, а в городе Буча — 461 человек, сообщает Новое время.

"Всего по району Бучи погибли 1137 человек, непосредственно в городе Буча — 461 человек" , — цитирует Клименко пресс-служба МВД в Facebook.

Клименко подчеркнул, что часть военнослужащих РФ, которые пытали и убивали жителей Бучи и окрестных населенных пунктов, уже установлены, а нескольким объявлены подозрения. По его словам, среди погибших в одной из братских могил правоохранители обнаружили тело убитого полицейского, занимавшегося эвакуацией мирных жителей из Бучи.

"Самое главное — на сегодняшний день мы установили подразделения, которые находились на территории района и города Бучи: шесть батальонных тактических групп десантных сил России и одна механизированная бригада. Сейчас устанавливаем фамилии всех военнослужащих" , — отметил Клименко.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.

Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.