Посол США посетила Ирпень и Бучу

Посол США Бриджит Бринк посетила освобожденные после российской оккупации Ирпень и Бучу, сообщает Европейская правда.

О визите в Ирпень Бриджит Бринк сообщила в своем Twitter.

Она рассказала, что пообщалась с людьми, пережившими оккупацию. Бриджит Бринк также отметила необходимость привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях.

Images from Irpin early in Russia's brutal war shocked the world. Today, I met with its people, courageous individuals who resisted, blocking Russia's advance to the capital, and who are now determined to rebuild their community. They give us all strength. We stand with Ukraine. pic.twitter.com/7kcfQJPvfO — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 7, 2022

Как сообщает глава Нацполиции Игорь Клименко, посол побывала также в соседней Буче, хотя на официальных ресурсах посольства об этом пока не упоминают.

Дополнено: позже сообщение опубликовало и посольство, отметив, что Бриджит Бринк говорила с правоохранителями о сборе доказательств и расследовании совершенных российскими военными преступлений.

"Посол своими глазами увидела последствия оккупации российскими войсками. Это и братская могила, в которой было похоронено 116 местных жителей. Во время эксгумации среди захороненных обнаружили и тело полицейского, застреленного вражеским снайпером, когда наш сотрудник помогал людям эвакуироваться... Увидели бывший штаб российских захватчиков. И тот подвал, где оккупанты пытали мирных жителей" , - пишет Клименко в своем Facebook.

На прошлой неделе Бриджит Бринк посетила аэропорт Гостомеля и Бородянку.