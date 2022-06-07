Посол США посетила Ирпень и Бучу
Посол США Бриджит Бринк посетила освобожденные после российской оккупации Ирпень и Бучу, сообщает Европейская правда.
О визите в Ирпень Бриджит Бринк сообщила в своем Twitter.
Она рассказала, что пообщалась с людьми, пережившими оккупацию. Бриджит Бринк также отметила необходимость привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях.
Как сообщает глава Нацполиции Игорь Клименко, посол побывала также в соседней Буче, хотя на официальных ресурсах посольства об этом пока не упоминают.
Дополнено: позже сообщение опубликовало и посольство, отметив, что Бриджит Бринк говорила с правоохранителями о сборе доказательств и расследовании совершенных российскими военными преступлений.
"Посол своими глазами увидела последствия оккупации российскими войсками. Это и братская могила, в которой было похоронено 116 местных жителей. Во время эксгумации среди захороненных обнаружили и тело полицейского, застреленного вражеским снайпером, когда наш сотрудник помогал людям эвакуироваться... Увидели бывший штаб российских захватчиков. И тот подвал, где оккупанты пытали мирных жителей", - пишет Клименко в своем Facebook.
На прошлой неделе Бриджит Бринк посетила аэропорт Гостомеля и Бородянку.