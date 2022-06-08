Гайдай: РФ готовится в разы увеличить количество обстрелов Луганщины

Российская армия, несмотря на ее заявления, не контролирует полностью Северодонецк. ВСУ не собираются "сдавать" город. Даже если военным придется отойти на более укрепленные позиции, это не означает сдачу города, подчеркнул председатель ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона, сообщает Левый берег.

"Бои продолжаются в городе, там просто все, что есть в российской армии – минометы, артиллерия, танки – все туда летит" , – отметил он.

Трасса Лисичанск – Бахмут россиянами также полностью не контролируется, но они преследуют цель.

"Трассу они обстреливают, но не контролируют. Ехать по этой трассе – это на 90%, а, возможно, и больше – это попасть под обстрелы. Мы не пользуемся этой трассой" , – добавил Гайдай.

Глава ОВА считает, что задача российского военного руководства не изменилась – до 10 июня полностью "взять" Северодонецк и трассу Лисичанск – Бахмут.