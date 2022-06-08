Валютный рынок в условиях войны: день 105-й

В среду 8 июня работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в понедельник 6 июня общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте снизился на 8,12 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 190,08 млн долларов. Почти все операции в этот день прошли в долларах США; в евро операций было всего на 1,16 млн долларов в эквиваленте.

По данным Нацбанка, 6 июня объем заявок на продажу валюты от клиентов был меньше, чем объем заявок на покупку на 5,6 млн долларов: на 192,3 млн долларов было подано заявок на покупку и на 186,7 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

На межбанковском валютном рынке также периодически совершаются операции в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 13:00 сегодняшнего дня евро покупают по 31,3193 гривен, а продают по 31,6325 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 8 июня снизился на 282,45 млн и составил 38866,67 млн гривен.

Вчера Министерство финансов провело очередной аукцион по размещению военных облигаций. Инвесторам были предложены три выпуска ОВГЗ в гривне сроком на 3, 7 месяцев и 1,5 года. В связи с тем, что доходность по ОВГЗ была оставлена на прежнем уровне, результат аукциона оказался неутешительным: удалось разместить ценные бумаги всего лишь на сумму 809,7 млн гривен.

Курс наличного доллара в среду изменился по сравнению со вчерашним днем очень незначительно. Так, если вчера в районе обеда доллар в столице продавали по 35,15-35,20 гривен, то сегодня в то же самое время – 35,25-35,30 гривен. Т.е. за сутки доллар подорожал всего на 10 копеек. Незначительно изменился курс доллара и в других крупных городах. В Ивано-Франковске доллар на текущий момент продают по 35,15 гривен, в Днепре – по 35,20-35,30 гривен, в Черкассах – по 35,35 гривен.

Евро на FOREX вчера опустился до отметки 1,0652 доллара, после чего опять пошел вверх. В среду он торгуется в нешироком диапазоне 1,0671-1,0708. Наличный евро по сравнению со вчерашним днем подешевел буквально на 5 копеек: вчера днем его продавали по 37,70-37,80 гривен, сегодня – по 37,65-37,75 гривен.

На криптовалютном рынке цену биткоина продолжает «штормить». После того как вчера днем биткоин подешевел до 29345$, оживились покупатели, и уже вечером цена «криптовалюты №1» подскочила до 31589,60$. На этом уровне активизировались уже продавцы, и к утру цена биткоина на популярной бирже Binance﻿ ненадолго опустилась ниже 30000$ за монету. Отсутствие определенности с дальнейшими перспективами биткоина приводит к таким резким колебаниям, которые усиливают некоторые крупные игроки, покупая на снижении цены и продавая после роста на 8-10%.