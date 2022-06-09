В МИД Литвы отреагировали на идею РФ "отменить независимость" страны

Россия заявила о намерении "отменить" независимость Литвы. В связи с этим Вильнюс должен быть готовым защищать себя сам и совместно со своими партнерами.﻿ Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Только государство, управляемое зверями, могло начать войну, подобную той, которую начала Россия. Не удивляюсь, что и в политике ведут себя не по человеческим нормам. А реагировать мы должны соответствующим образом - быть готовыми защищать себя и сами, и вместе с нашими партнерами, политическими, дипломатическими или другими средствам" , - заявил министр.

Напомним, ранее в Госдуму РФ внесли законопроект об отмене постановления Государственного Совета СССР "О признании независимости Литовской Республики". Инициаторы документа считают, что постановление было принято незаконно.

Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "отмена" независимости является очередным доказательством неисправности российской власти.