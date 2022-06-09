Генштаб: РФ пытается возобновить наступление для полного захвата Запорожской области

Российские войска пытаются возобновить наступление, чтобы, вероятно, полностью захватить Запорожскую область. Об этом сообщил на брифинге замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, сообщает Лига.net.

По его словам, на Запорожском, Криворожском и Николаевском направлениях противник ведет позиционную оборону и обстреливает украинские войска.

"Враг сосредоточился на удержании рубежей, но одновременно не оставляет попыток возобновить наступление на данных направлениях, вероятно, с целью выхода на административные границы Запорожской области" , – сказал Громов.

Также представитель Генштаба заявил, что в случае полного захвата Херсонской области россияне попытаются взять Николаев, чтобы создать условия для наступления на Одессу.