Зеленский обсудил с Макроном гарантии безопасности для Украины
Работу над гарантиями безопасности и шаги по вступлению страны в Европейский союз президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ходе телефонного разговора.
Об этом Зеленский сообщил у себя в Twitter.
"Рассказал о положении на фронте. Также обсудили дальнейшую оборонную помощь Украины и работу над гарантиями безопасности. Особое внимание было уделено пути Украины в Евросоюз", - отметил Зеленский.