Минобороны: ВСУ обороняют Северодонецк и укрепляют Лисичанск

Пресс-секретарь Министерства обороны Александр Мотузяник сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины держат оборону Северодонецка, а также укрепляют Лисичанск в ожидании штурма российских оккупантов, сообщает Новое время.

"По состоянию на сегодняшний день там боевые действия не ведутся. Относительно „дороги жизни“ (трасса Лисичанск-Бахмут — ред.), она, к сожалению, простреливается и не является абсолютно безопасной, но я хочу подчеркнуть, что ВСУ находят все возможные пути, чтобы усилить наши подразделения" , — отметил он.

По словам представителя Минобороны, армия РФ не оставляет намерений форсировать реку Северский Донец, несмотря на то, что это опасная тактическая операция.

Ранее Зеленский сказал, что в битве за Северодонецк много в чем сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну.