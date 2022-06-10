ОК "Юг": на Украину нацелены 40 крылатых ракет
Россия усилила группировку ЧФ РФ еще одной подводной лодкой. На Украину нацелено 40 крылатых ракет, сообщает оперативное командование "Юг".
Корабельная группировка ЧФ России усилена еще одной подлодкой – носителем крылатых ракет, продолжает держать блокаду северо-западной части Черного моря.
"Угроза ракетных ударов с моря остается высокой. 40 крылатых ракет наготове, также в готовности 1 БДК", - говорится в сообщении.
Как сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, другие вражеские корабли держатся ближе к пунктам базирования в оккупированном Крыму.
В Херсонской области оккупационные войска и коллаборанты начали новую волну подготовительных мероприятий к референдуму о присоединении к России. Кроме того, российские войска минируют оккупированные территории.