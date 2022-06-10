Валютный рынок в условиях войны: день 107-й

В пятницу, 10 июня, работа межбанковского валютного﻿ рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в среду, 8 июня, общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте снизился на 16,92 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 197,84 млн долларов. Почти все операции в этот день прошли в долларах США; в евро операций было всего на 0,83 млн долларов в эквиваленте.

По данным Нацбанка, 8 июня объем заявок на продажу валюты от клиентов был меньше, чем объем заявок на покупку на 121,3 млн долларов: на 255,05 млн долларов было подано заявок на покупку и на 133,75 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

На межбанковском валютном рынке также периодически совершаются операции в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 13:30 сегодняшнего дня евро покупают по 31,0105 гривен, а продают по 31,3206 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 10 июня вырос почти в 2 раза и составил 80656,37 млн гривен. Часть этих средств вернулась с депозитных сертификатов Национального банка.

Курс наличного доллара в пятницу остается стабильным по сравнению со вчерашним днем. Сегодня, как и вчера в то же самое время, наличного «американца» в столице продают по 35,20-35,25 гривен. Впервые за долгое время за сутки курс доллара не изменился даже на 5 копеек. Таким образом, наша вчерашняя информация о наступлении периода летней стабилизации курса подтверждается.

Евро на FOREX вчера резко снизился по отношению к доллару США. Сегодня нисходящий тренд усилился: к моменту написания статьи евро опустился до отметки 1,0586 доллара, а к вечеру может подешеветь еще сильнее. Наличный евро подешевел на 10 копеек по сравнению со вчерашним днем: сегодня в столице его продают по 37,55-37,60 гривен.

Российский рубль продолжает укрепление. К обеду пятницы доллар подешевел до 57,10 руб/$. До годового минимума - 56 руб/$ - осталось чуть больше рубля.

«Криптовалюту №1» последние сутки «штормит» все сильнее. В ночь на пятницу биткоин сначала подешевел до 29578,96$, а потом подорожал до 30382,80$. К моменту написания данной статьи биткоин на популярной бирже﻿ торгуется в районе 30000$ за 1 BTC. По мнению аналитиков, цена биткоина в ближайшие дни будет изменяться в пределах 28000-32000$; выход за пределы этого диапазона маловероятен.